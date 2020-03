Grupo de amigos recolhe cerca de 4 toneladas de lixo das margens do Ibirapuitã

No último sábado (29), mais um grande movimento fez, mais uma vez, a diferença para o Meio Ambiente.

Moradores e integrantes do grupo Movimento Pró-rio-Ibirapuitã realizaram a limpeza das margens do Rio, partindo do final da Rua Sofia de Brum na Vila Nova.

Dentre os moradores que realizam o trabalho estavam: Clisman, Maria Izabel Pradel, Ênio Santos entre outros, como Cláudio Oliveira e muitas outras pessoas que se somam nesta causa nobre.

De acordo com Clisman, foram retiradas cinco caçambas de entulhos. ” Roupeiros, pneus, refrigeradores, colchões, armários, camas, roupas, calçados e muito mais. Acredito que aproximadamente quatro toneladas de lixo” comentou.

Clisman acrescenta que os envolvidos nas ações em benefício do Meio Ambiente solicitam que a comunidade tenha mais conscientização. Também agradece ao Secretário Jetter Danzer de Souza que auxiliou com a retirada dos lixo.