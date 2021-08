Grupo de artistas de Alegrete apresenta projetos para prefeitura

Um grupo de artistas alegretenses, entre músicos, atores, atrizes, técnicos, produtores etc, reuniram-se nesta semana para discutir e apontar alternativas para a classe artística local.

A ideia surgiu após reunião realizada com a Secretaria de Educação e Cultura, Angela Viero e o Diretor de Educação, Paulo Berquó, na semana passada, em que os artistas cobraram a inscrição do município no Auxílio Emergencial estadual, que disponibilizará um auxilio de 800 reais para os mesmos.

A intenção do grupo é criar uma cooperativa de artistas alegretenses com o objetivo de potencializar as ações culturais em Alegrete, buscando uma maior valorização da classe.

Busca-se um olhar mais presente da gestão cultural do município em relação a projetos que possam ser desenvolvidos pelos mesmos.

O grupo está elaborando algumas propostas artísticas para serem apresentadas a secretaria de educação e cultura, dimensionando as ações nas mais variadas linguagens artísticas, como música, audiovisual, teatro, dança, artes visuais, literatura etc. Isso para o ano de 2022.

As propostas pautarão atividades sistemáticas descentralizadas, eventos de abrangência central, festivais, espetáculos e oficinas de capacitação.

O grupo entende que o diálogo é fundamental para a consolidação de políticas culturais efetivas, com um olhar para todos e todas, voltada as mais variadas manifestações e sensível para os fazeres artísticos de Alegrete.

A próxima reunião via meet será realizada no dia 10 de agosto – terça – feira, as 19h. Artistas, técnico, produtores e demais pessoas interessadas em se somar ao grupo, podem enviar mensagem para o watts 55 99671-7180 (Pamela Moura).