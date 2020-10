Grupo de universitários da Unipampa realiza live sobre Câncer de Mama

Compartilhe















Nesta semana, o discente da Unipampa e membro da Atlética Diaboólicos do Centro Estudantil, Felipe Robaina falou com o PAT sobre o projeto realizado por um grupo de universitários.

Esse é o primeiro ano de gestão do grupo e eles estão organizando alguns eventos (lives e jogos online).

(Foto arquivo do ano de 2019)

Acompanhe a programação:

A Atlética Diaboólicos foi fundada em 21 de novembro de 2019, com o objetivo de proporcionar atividades de lazer, culturais e desportivas a comunidade acadêmica e também estreitar relações com a comunidade externa.

Para cumprir com os objetivos, mesmo que de forma remota, os alunos estão realizando eventos com diversos assuntos a serem abordados.

Um deles é uma Live que será realizada no próximo dia 22 de Out e terá como tema os cuidados e prevenções do Câncer de Mama.

O evento contará com a participação da Nutricionista Carla Araujo, formada na UFN – SM e que está exercendo sua profissão em Alegrete. Ela é especialista em nutrição comportamental, esportiva e em gestão UAN. Além da enfermeira Liliana Temp, que se formou-se na UNIPAMPA em Uruguaiana e atualmente reside em São Paulo e, em breve irá trabalhar no Hospital Universitário de Düsseldorf na Alemanha.

Liliana é voluntária há 10 anos da Liga Feminina de Combate ao Câncer em Alegrete.

“Teremos um espaço para perguntas para as convidadas e para assistir a LIVE basta entrar no canal de Youtube da Atlética Diaboólicos no link, ou apontar a câmera do seu celular para o Qr-code abaixo.” explicou um dos alunos.