Grupo Grazziotin comemora 70 anos fazendo o bem

Na tarde desta terça-feira, 24, foram entregues as doações da “Live do Bem”. Esta ação que vem acontecendo em várias cidades onde o Grupo Grazziotin possui sua rede de lojas, foi um novo formato, para comemorar os 70 anos de história, diante da situação mundial.



Em cada uma das cidades, uma entidade foi escolhida e, em Alegrete, no dia 13 deste mês, a Live do Bem, foi realizada para arrecadar doações para o Viver – Residencial Geriátrico, um lar que acolhe atualmente 84 idosos.

As doações foram feitas através da conta bancária do Lar, nas lojas do Grupo Grazziotin e em empresas que aderiram à ação.



Os gestores das lojas do Grupo em Alegrete estiveram no Viver – Residencial Geriátrico para levar as doações que totalizaram mais de uma tonelada entre alimentos, materiais de limpeza e produtos de higiene.

Taiane Bonetti, gerente da Loja Tottal Casa & Lazer, falou em nome dos colegas da rede em Alegrete, Perla Medeiros (Grazziotin); Anderson Escarrone(Por Menos); Lucimar Antunes (Franco Giorgi). Agradeceu a gerente regional Gisele Pacheco que esteve presente na cidade acompanhando de perto a ação, agradeceu a comunidade, aos clientes, aos empresários que participaram, colaboradores de empresas locais e todos que de alguma forma contribuíram para o sucesso da ação. Uma história de 70 anos de muito trabalho, dedicação e disciplina, tendo como princípio a valorização do ser humano.

Gentil Kulman representando a gestora do Lar, Silvia Azeredo, a equipe diretiva e colaboradores agradeceu ao Grupo Grazziotin e todos os envolvidos nesta ação solidária. Destacou a importância das doações para que possam continuar atendendo e desempenhando um trabalho sério e comprometido. No Lar, diariamente são servidas cinco refeições diárias aos 84 vovôs e vovós, totalizando 12.600 refeições mensais. É uma demanda expressiva e preocupante, porém sabem que ações iguais à essa fazem toda a diferença na hora de oferecer aos idosos um alimento saudável, nutritivo e saboroso, além de melhoria na qualidade de vida.

Ainda salientou que toda a ajuda é bem-vinda independente de quantidade, e para quem desejar contribuir com a Ceia de Natal e Ano Novo dos vovôs e vovós, basta contatar pelo telefone 9 9939 2368 ou ir até o escritório do Viver –Residencial Geriátrico.



Parabéns ao Grupo Grazziotin pelos seus 70 anos de história!