Sub-20 da AABB/Eliseo’s conhece seus adversários no triangular semifinal da Liga Gaúcha

Encerrada a primeira fase, seis equipes seguem em frente na Liga Gaúcha Sicoob de Futsal Sub-20.

A gurizada da AABB/Eliseo’s conheceu seus adversários para para o triangular semifinal da competição. O Atlântico de Erechim e AGE de Guaporé estão no caminho do time alegretense.

A segunda fase será disputada em dois triangulares semifinais, sediados em Restinga Seca, no Centro Esportivo da Antonio Meneghetti Faculdade, com datas previstas para os dias 5 e 6 de dezembro. Dali sairão os finalistas, vencedores de cada um dos triangulares, para a decisão em jogos de ida e volta. Com as melhores campanhas, ACBF e Atlântico, que venceram suas seis partidas da fase inicial, serão os cabeças de chave.

No primeiro dia de torneio sediado, será disputado o triangular da Chave F, que tem Atlântico, AABB/Eliseos (Alegrete) e AGE (Guaporé). No segundo dia, entram em quadra os clubes da chave E com ACBF, Real Itaqui e Garibaldi.

Em um ano com tantos obstáculos provocados pela pandemia, a Liga Gaúcha de Futsal destacou o empenho dos 12 clubes que iniciaram a competição Sub-20. Conforme os dirigentes, é deste esforço que será garantido o futuro cada vez mais bem sucedido para a modalidade.

Amistoso

Visando o desafio de chegar a umas final da Liga, a equipe comandada pelo técnico Eliseo Leal fez um amistoso preparatório contra AEU, em Uruguaiana.

Num primeiro tempo, em ritmo constante e trocas de quarteto, a AABB/Eliseo’s fez 4 a 0. Na etapa final, a equipe alegretense teve mais trabalho e foi pressionada pelos adversários, mesmo assim, ampliou para 6 a 0. De dono do jogo, a AABB/Eliseo’s levou um gol e imprimindo um ritmo intenso de marcação e com roubadas de bola, o Sub-20 alegretense goleou, por 8 a 1. Os gols foram anotados por Rennan (5), Maurício(2), Cafú (1).

Júlio Cesar Santos Fonte: ligagaucha Foto: AABB/Alegrete