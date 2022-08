Grupo os Tauras coloca faixa no prendado e peões

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O Grupo Nativista os Tauras, que mantém viva as tradições do RS, através de um trabalho que vem de anos de dedicação de quem ama a cultura gaúcha.

Vice- Prefeito no GT Os Tauras

Para arrecadar recursos para as faixas do prendado e crachás aos peões, o Grupo realizou um chá no CTG Farroupilha. O evento foi bem sucedido e ajudou para a confecção das faixas e dos crachás que são feitos em couro.

Peões dos GT Os Tauras

Angela Rodrigues diz que já conseguiram proceder a posse de suas prendas e peões em todas as categorias. E o Grupo os Tauras trabalha com afinco para participar da Semana dos Festejos, quando sempre obteve destaque em provas realizadas no maior evento da cultura gaúcha.