Enchente: Ibirapuitã está 8,80m acima do nível normal em Alegrete

A Defesa Civil de Alegrete informou que, na aferição desta manhã (8), o nível do Rio Ibirapuitã estava 8,80m acima do nível normal.

Quatro famílias estão desalojadas, até o momento, em Alegrete. Duas estão em barracas, uma em casa de familiares e outra teve a volante realocada.

Uma equipe da DC está se deslocando para verificar a situação de uma residência que fica na Rua Padre Caio – Canudos. Tudo indica que a família também vai deixar sua casa em decorrência da cheia do Ibirapuitã.

De acordo com diretor da Defesa Civil, Renato Grande, o nível do Rio teve uma suba de aproximadamente 2cm por hora.

O volume de chuva da última semana em Santana do Livramento e, em Alegrete resultaram na suba das águas que devido à cheia do Rio Uruguai está com a vazão lenta o que resultou em mais uma enchente.

A previsão para Alegrete nesta segunda-feira é de 8mm de chuva.

A Defesa Civil está com trabalho incessante desde a sexta-feira.

Renato solicita à população que permaneça em alerta e que não espere situações extremas para solicitar ajuda, principalmente à noite, quando fica ainda mais complexa a retirada de pertences, além do risco de curto-circuito na rede elétrica.

Fotos Defesa Civil de Alegrete