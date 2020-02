Grupo Os Tauras da Getúlio Vargas ganha 43 troféus na Campereada

O Grupo Nativista Os Tauras da Getúlio Vargas conquistou 43 troféus na Campereada Internacional de Alegrete que aconteceu na última semana.

O posteiro César Rodrigues e a esposa Angela estão orgulhosos das conquistas nas modalidades de provas campeiras, artísticas, culinária e artesanato.

Ela diz que trabalham o ano inteiro envolvendo crianças e jovens da comunidade do bairro e em eventos da cidade levando, através da cultura gaúcha, dos valores que ensinam a preservar e viver em família respeitar o patrimônio e sobretudo os valores da nossa cultura.

Essa dedicação rendeu ótimos resultados na 41ª Campereada e o grupo só tem a agradecer, por tanto empenho e dedicação de todos. O Grupo Nativista Os Tauras obteve o maior número de inscrição na provas de culinária do evento.

A entidade tem 18 anos e em sua sede no bairro Getúlio Vargas é filhiada ao CTG Farroupilha e tem todos os seus departamentos funcionando e tem sua sede própria, no bairro do mesmo nome.

Vera Soares Pedroso