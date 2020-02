Secretaria de Saúde mantém e amplia ações de promoção em Saúde Mental

A Prefeitura de Alegrete desenvolve várias atividades voltadas ao atendimento dos cidadãos que têm adoecimento psíquico e promove cidadania para garantir os direitos das pessoas com transtornos e sofrimentos mentais. Uma destas ações é desenvolvida no município através do Projeto Qorpo&Alma, que compõe o Sistema de Saúde Mental da Secretaria de Saúde de Alegrete, e que, recentemente, dia 7 de fevereiro, sexta-feira, levou ações de autoestima a 25 usuários do Serviço Residencial Terapêutico, localizado no Bairro Novo Lar.

De acordo com a psicóloga e diretora do Serviço de Saúde Mental, Nádia Mileto, esses usuários atendidos, além de terem transtornos mentais graves, estão em condição de fragilidade social e familiar em decorrência de todos os fatores complexos que envolvem o adoecimento psíquico. “Incentivar o autocuidado é uma das maneiras importantes de tratamento, por isso o trabalho voluntário desenvolvido pelos cabeleireiros e manicures da Aufamisma (Associação de Usuários, Familiares e Militantes da Saúde Mental) que acompanham a van do Projeto Qorpo&Alma tem tanta importância”, explica a psicóloga.

Nádia Mileto explica que a ideia é seguir levando este serviço do Projeto Qorpo&Alma ao CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), à Unidade de Saúde Mental da Santa Casa, às Casas Lares, ao Presídio Estadual. “Também pretendemos atender os pólos educacionais e às ESFs (Estratégias Saúde da Família) nos bairros, além de manter aberto o salão no antigo Posto de Saúde do Passo Novo”, finaliza. DPCOM