Grupo Ritt trará mais luz para a Santa Casa de Alegrete neste dia 20

No dia 20 de dezembro, o Grupo Ritt fará uma cerimônia de Acendimento das Luzes da Santa Casa de Alegrete, às 20h. Essa ação marca a transformação de um novo ano que está por chegar, renovando a esperança e a confiança em um futuro melhor.

O Acendimento das Luzes contará ainda com a participação do Coral Alegrete, que acompanhará o momento preparado pelo Grupo Ritt e a Santa Casa de Alegrete.

Essa ação será aberta a toda a comunidade e marca o início das comemorações de final de ano do Grupo Ritt.

Prestigie!

✨ Acendimento das Luzes do Hospital Santa Casa de Alegrete

🕗 20h