Grupo Rolê das Bikes distribuiu doces às crianças nesta Páscoa

Como ocorre em várias datas comemorativas, sempre há grupos que buscam realizar ações para que a população mais vulnerável, em especial às crianças possam ser beneficiadas. Nesta Páscoa não foi diferente, entre os grupos de motociclistas, voluntários e outros um que também teve destaque foi a galera, a gurizada que compõe o grupo rolê de bikes. Com integrantes de todos os bairros da cidade, com ciclistas que gostam de realizar manobras com suas magrelas e aqueles que usam como meio de transporte, os jovens novamente fizeram a alegria das crianças.

Esta não foi a primeira ação deles, ano passado já distribuiram balas e doces no Dia das Crianças. Eles realizaram mais uma pedalada do bem entre os bairros Airton Senna, Nova Brasília, Favila e Segabinazzi. De forma distinta, distribuíram doces entre os pequenos. A arrecadação foi por meio de divulgação nas redes sociais e outras doações de pessoas que são próximas do grupo.

De acordo com um dos integrantes, Rolê de Bikes existe há mais de quatro anos e a entrega foi realizada por vários ciclistas que são engajados à causa. Os ciclista associaram a modalidade esportiva à empatia, solidariedade.