Sequestro relâmpago ocorreu no final da manhã de sábado, no centro da cidade

Uma cena de terror aconteceu às 11h30min de sábado (18). Um aposentado, que deseja não ser identificado, realizou suas compras de final de semana em um supermercado na região central da cidade. Quando estava no estacionamento do estabelecimento, um homem o ameaçou com uma arma para que entrasse no carro.

Quando ambos estavam no veículo, o desconhecido começou a dar coordenadas, a primeira foi para que o senhor dirigisse até a Ponte Borges de Medeiros. Ameaçando com uma arma de calibre 38, o bandido ordenou que ele fosse em direção a BR, seguindo rumo a Manoel Viana.

O tempo todo, o homem entrou em contato com outros indivíduos relatando que estaria com um “bagulho”, afirmando que era o que essas outras pessoas desejavam. A vítima relatou que ele carregava uma mochila. Quando chegaram a Manoel Viana, seguiram até a última rua, com entrada à esquerda.

Ao celular, o desconhecido perguntou a seus comparsas o que deveria fazer com o refém. Ele também falou que o senhor estava colaborando. Dito isso, o homem ouviu ordens e mandou o senhor sair urgentemente do local.

A vítima nervosa, foi até o posto de saúde e Delegacia de Polícia. Felizmente não houve assalto ou qualquer tipo de violência física. Constatou-se que o indivíduo queria se livrar de um conteúdo que estaria na mochila e precisava passar pelo Comando Rodoviário da Brigada MIlitar sem levantar suspeitas.