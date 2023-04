Sofá foi colocado à venda, na praça, ao lado da estátua de Quintana

Quem passou pela Praça Getúlio Vargas no final de semana, não deixou de perceber que um sofá estava à venda. Ele ficou exposto ao lado do poeta Mário Quintana. Diante do inusitado, o PAT buscou saber de quem era o produto ofertado e o motivo de estar ali.

Desta forma, dois argentinos se apresentaram e descreveram a situação de vulnerabilidade e dificuldade que estão passando. Eles ganharam o estofado e a venda do regalo tem como objetivo conseguir o valor para que possam seguir viagem. Jonas, um dos irmãos, falou sobre um problema de saúde de uma filha de sete anos, ela estaria passando por dificuldades de conseguir o tratamento correto e, por isso, buscam arrecadar o valor para a menina realizar a cirurgia. Para isso, deseja chegar em Santa Catarina onde tem um trabalho que poderá conseguir a quantia necessária. Os irmãos, estão ficando na rua e a alimentação é por meio de doações. Eles não foram até a Assistência Social pois deu coincidência do feriadão de Páscoa.

Mesmo assim, a reportagem, nesta manhã de segunda-feira(10), vai buscar contato com a Secretaria de assistência Social para ver se há possibilidade de acolhimento a esses irmãos.

Nos últimos dias, devido a aproximação da Páscoa que foi comemorada no domingo(9), um grupo de indígenas, cerca de 42 que chegaram em Alegrete no início do mês vieram da cidade de Nova Trento e de uma aldeia de Soledade, contudo nem todos ficaram no Município – segundo a Secretária Iara Caferatti – aqui foram aproximadamente 15 – os demais foram para cidades vizinhas. Mesmo assim, o acolhimento foi realizado pela Promoção Social na Casa de Passagem e o Conselho Tutelar cadastrou as crianças que estão no grupo.

As famílias vieram com ônibus da Prefeitura para cidades da região vender artesanatos como cestas de Páscoa, filtros dos sonhos, dentre outros produtos e devem retornar nesta semana. Mas a realidade do Município é que diariamente há pessoas que estão chegando de várias cidades e outros países, os argentinos quase sempre são a maioria, muitos ficam nos semáforos. Com a demanda dos indígenas, nos últimos dias, inclusive houve uma pequena dificuldade para acolher a todos os demais na Casa de Passagem, além disso, como e outros locais – o espaço tem regras.