GAP NALU, conduzida por ginete alegretense é campeã da “copa do mundo do cavalo crioulo”

No início de abril aconteceu na Argentina, em Buenos Aires, o Freio de Ouro da Federação Internacional de Criadores de Cavalos Crioulos (FICCC) 2023. GAP NALU foi a Reservada Grande Campeã FICCC 2023 -levou o ouro na categoria Fêmea.

A premiação consagra a trajetória de Nalu, conduzida pelo ginete alegretense Jederson Luiz Barros Flores (Ita) de 25 anos. Para ele, uma experiência única. “É uma copa do mundo dos cavalos, pois todos são premiados e eu só tenho a agradecer por ter chegado até o pódio ao lado dela. Foi um evento esperado por todos, a FICCC acontece de três em três anos em cada país, Brasil, Argentina e Uruguai onde encontran-se só os melhores de cada país e sair dela com o prêmio de reservada grande campeã é um sonho pra qualquer um”- destaca o alegrentense que atua na Cabanha cerca de 60km de Alegrete – Estância São Pedro.

O alegretense disse ao PAT, que começou a trabalhar com cavalos há mais de nove anos, nos galpões de Alegrete, foi quando recebeu uma mensagem de Caco Souza perguntando se gostaria de trabalhar na cabanha GAP São Pedro – em Uruguaiana. “Bom, não pensei duas vezes, uma cabanha já famosa e assim, há três anos estou atuando neste estabelecimento com excelentes resultados, porém esse da Argentina, pra mim, foi o mais importante. Ir representar o Brasil na ‘Copa do mundo do Cavalo Crioulo a FICCC e sair premiado é um sonho de qualquer cabanheiro”- concluiu.

GAP NALU esbanjou beleza, selo racial e feminilidade. Ela é filha de Fantástico com Garra de São Pedro, que é filha do Galo de St Edwiges. Nalu vem fazendo bonito nas exposições. Além da última conquista, como campeã já garantiu:

Grande Campeã e Melhor Exemplar da Exposição de Uruguaiana Primavera.

– Reservada Grande Campeã no Passaporte de Pelotas 2022

– Finalista ExpoInter 2022 e 1º prêmio potranca menor

– Melhor cola ExpoInter 2022