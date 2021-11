Guarda Municipal dispersa aglomerações com mais de 500 pessoas em Porto Alegre

A Guarda Municipal de Porto Alegre dispersou pontos de aglomeração na Capital, na madrugada deste sábado (20). Cerca de 550 pessoas estavam reunidas em três pontos diferentes da cidade.

No bairro Cidade Baixa, cerca de 150 pessoas estavam no cruzamento da Rua Lima e Silva com a República. Já na República com a José do Patrocínio, outras 100 pessoas foram dispersadas.

Na Praça Júlio Mesquita, uma grande aglomeração com 300 pessoas estava ocorrendo antes da chegada da Guarda Municipal. Veja foto acima. O local ficou vazio após a ação.

No bairro Moinhos de Vento, ponto tradicional de encontro da Capital, não houve registro de aglomeração. “Acreditamos que o decreto está gerando resultado”, destaca o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.

A prefeitura publicou no início do mês um decreto estabelecendo regras de convivência no bairro. Entre as medidas, ficam restritas à área interna as atividades em bares, cafés, lancherias e restaurantes após a meia-noite, vedadas a atividade de ambulante entre 0h e 7h e proibida a utilização de equipamento ou instrumento de som em via pública das 22h às 7h.

Fonte: G1