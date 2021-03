Guarda Popular Alegrete lança campanha de doação de sangue

Compartilhe















A ação denominada Corrente do Bem foi lançada pelos integrantes da Guarda Popular Alegrete. A ideia é arregaçar as mangas e doar sangue. Colorados e coloradas de Alegrete estão convocados para mais essa empreitada em prol do Hemocentro Regional de Alegrete.

A colaboração de todos para o engajamento dessa grande ação, que consiste na doação de sangue no Hemocentro de Alegrete, vai oportunizar o sorteio de três (3), camisas oficiais do Internacional, isso mesmo, os três modelos atuais serão sorteados entre todos aqueles que comparecerem ao hemocentro.

Lembrando que a ação é válida até o próxima dia 4 de abril, o sorteio ocorre no mesmo dia. Cada doador deve confirmar a doação para campanha e estará concorrendo ao sorteio.

O horário de atendimento do hemocentro é das 7h às 13h. Todos os doadores precisam portar identidade civil ou Carteira Nacional de Habilitação, estar bem alimentados, ter dormido mais de 6 horas, pesar mais de 50kg e não ter visitado o Norte do Brasil há menos de um mês. É impedido de doar quem tiver doenças do sangue, autoimunes ou neoplásicas, telefone pra contato 55 3426-4127.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução WattsApp