Guri criado no Parové, em Alegrete, se elege vereador em cidade de Rondônia no Norte do Brasil

Alegretenses se sobressaem em atividades em várias cidades do País e do mundo. E nessa eleição de 2020, um jovem que foi criando no Parové, aqui em Alegrete, foi eleito vereador na cidade de Cerejeira no estado de Rondônia, na Região Norte do Brasil.

Marco Antônio de Quadros Severo, o Marcão da rádio se elegeu vereador mais votado do MDB.

Marco diz que sempre foi envolvido com política e, devido a isso, resolveu colocar seu nome para concorrer a vereador. Por sua formação de técnico agrícola, na antiga Agrotécnica, e depois em Agronomia ele sempre defendeu o agronegócio e os pequenos produtores.

E sua campanha foi pautada em valorizar quem trabalha na produção, buscando gerar trabalho e renda e industrializar o agronegócio em sua cidade e região.

O futuro vereador Marcos de Quadros Severo, 33 anos, é filho de pequenos produtores – Jorge e Neiva. Ele se criou no meio rural e ajudava os pais a plantar e colher para o sustento da família. Depois da EMEB João André Figueira, ainda bem jovem, estudou Técnico em Agropecuária.

Em 2004 foi tentar emprego em Mato Grosso e em 2007 aportou no Estado de Rondônia. Lá, se formou em Engenheiro Agrônomo sempre buscando ajudar quem produz.

