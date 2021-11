Gurias dão show na rodada dos Jogos da Solidariedade

O último domingo (31), foi de mais uma rodada dos Jogos da Solidariedade. Na Arena Esporte e Lazer foram realizadas 13 partidas válidas pela Sub-11, Sub-13 e feminino livre.

Gurias em ação nos Jogos da Solidariedade

A maior competição solidária da Fronteira Oeste que na última rodada entregou doações de alimentos não perecíveis a Pastoral Social da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, caminha para 77 toneladas. Ainda nesta semana os organizadores efetuam a entrega desta rodada.

Jogos no feminino atraiu um bom público na Arena

Já são 76 jogos com 203 gols marcados numa média de 2,67 gols por jogo. No domingo, a rodada teve como destaque o Feminino Livre. Bons jogos e muita disputa em quadra onde as gurias deram um show a parte na moderna quadra da Arena.

No encontro de equipes de Alegrete, As Fronteiriças empataram em 3 a 3 contra as Las Pampeanas. No outro jogo o Rosário de Rosário do Sul e Atlético de Uruguaiana ficaram no 1 a 1.

As fronteiriças feminino

Las Pampeanas feminino

Já o Star voltou com tudo. A equipe alegretense jogou diante das conterrâneas do Dianas e aplicou 6 a 0. Ainda na rodada do feminino, a Las Pampeanas perderam por 5 a 2 do Atlético. O Rosário fez 6 a 1 na Dianas e As Fronteiriças ficaram no 1 a 1 contra o Star.

Star feminino

Dianas feminino

Pelo Sub-13, jogo válido pela fase classificatória o Real empatou em 2 a 2 contra a Eliseo’s Futsal. Na Sub-11 foram realizados dois jogos também pela classificatória. O SER Ceva fez 5 a 2 no Real e no último jogo o Real venceu por 3 a 0 o time “B” do Real.

Real Sub-11

SER Ceva Sub-11

Real Sub-13



Fotos: AJS (divulgação)