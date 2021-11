Concentração de dependentes químicos pedintes na Praça Nova incomoda transeuntes

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Mesmo assim, é recorrente ver pessoas reclamando do número de usuários de entorpecentes e álcool nas imediações da Praça General Osório, em Alegrete.

O relato mais recente foi de um ex-militar do 6º RCB que procurou pela reportagem com objetivo de alertar os transeuntes que passam pela Praça Nova.

De acordo com ele, em plena luz do dia, por volta de 15h40min de quinta-feira, ao passar pela Praça foi abordado por um dos indivíduos que ficam pelo local.

Visivelmente transtornado, segundo o ex-militar, o indivíduo que parecia estar sob efeito de alguma substância pediu que ele o auxiliasse com algum valor. Porém, ao ter a solicitação negada, o acusado tentou furtar a mochila que estava com a vítima. Como não conseguiu, passou a acompanhar o ex-militar proferindo palavras ofensivas e também o ameaçando de morte.

Cão deixado para morrer em pilar da Ponte Férrea foi resgatado por PM

A perseguição com os ataques, ameaçando a todo instante que iria dar uma facada na vítima durou alguns minutos, mais precisamente da Praça Nova até o cruzamento das Ruas Andradas com Vasco Alves.

Durante todo percurso, o ex-militar ressaltou que procurou manter uma distância e não retirou o celular da mochila para acionar a Brigada Militar para não provocar uma outra reação no acusado, sendo uma tentativa mais violenta para furtar o aparelho ou até mesmo a fuga do indivíduo, pois a expectativa era que as testemunhas acionassem a BM.

O homem evidenciou que, por ter passado pelo Exército Brasileiro, foi treinado a não reagir diante de todas as ameaças e ofensas, além de ter tomado a decisão de seguir por um trajeto diferente do que pretendia, porém, mais seguro por ser mais movimentado, a Rua dos Andradas. Entretanto, o alerta fica em relação a idosos ou mulheres que passam pelo local e podem ser possíveis alvos.

Com facão em punho, homem investe contra ex-companheira e mototaxista

O indivíduo que o abordou estava na Praça General Osório. A vítima, até então, desconhecia o autor das agressões verbais e tentativa de furto, então decidiu pelo relato e, assim, tentar evitar outras ações que possam causar “danos” para os transeuntes, como furtos ou roubos.