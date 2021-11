Por que dia 1º é Dia de Todos os Santos

Que o dia de Todos os Santos se situe justo antes do Dia dos Defuntos, que tradicionalmente é conhecido como Dia dos Mortos, tampouco é casual. No 2 de novembro é habitual irmos aos cemitérios visitar nossos entes queridos mortos e “coroá-los” com flores. Ao celebrar o Dia de Todos os Santos justo um dia antes, a igreja quis garantir dessa forma, que todos os fiéis tivessem confessado e comungado, preparados para a visita a seus amigos e parentes falecidos (uma ideia de pureza da alma).

Sua origem, como é óbvio, tem a ver com a Igreja Católica, e inicia há mais de 1280 anos. Em realidade, e ainda que seja uma forma pouco correta de dizer, é um “pacote” do Vaticano para conseguir que todos os santos fossem venerados pelo menos um dia por ano. Quem impulsionou essa medida foi o Papa Gregório III, que durante seu tempo de pontificado – anos 731 a 741 d.C. – consagrou uma capela na Basílica de São Pedro em honra de todos os santos, e fixou a data comemorativa para o 1 de novembro. As festividades ocorriam apenas nessa capela. Mais tarde, o Papa Gregório IV. – 827 a 844 d.C. – estendeu a celebração para todas as igrejas. É um dia festivo e em muitos países, um dia feriado. Segundo a Igreja, “é de preceito para os católicos”, o que quer dizer que todos eles devem participar da missa. Embora outras crenças não acreditem em santos e tenham somente em Jesus o representantes de sua máxima fé, muitas pessoas afirmam terem recebidos milagres por terem feito promessas ou orações a santos protetores,. Uma das que é venerada em grande escala no Brasil é Nossa Senhora Aparecida – padroeira do Brasil em que seus fiéis relatam benção atribuídas à Santa. Um dos que tem muita fé e sempre relata conquistas e benção de sua fé em Nossa Senhora é o ex -vereador Celeni Viana. Os umbandistas também acreditam em santos que em sua crença recebem outros nomes. Todas os pedidos e oferendas sempre tem um santo de devoção. O que para os católicos é Nossa Senhora para eles é IemanjáNo transcurso dos anos e com os diferentes cismas que sofreu a Igreja Católica, ficou sendo a única a celebrar o Dia de Todos os Santos. A Igreja Ortodoxa. – a segunda a ter mais fiéis – a Protestante e a Anglicana não comemoram no 1 de novembro e sim no primeiro domingo depois de Pentecostes (a festividade religiosa que se celebra cinquenta dias depois da Páscoa).Veja como as cinco principais entidades do candomblé e da umbanda se relacionam com as católicas ORIXÁ: Iemanjá SANTA CATÓLICA: Nossa Senhora da Conceição Iemanjá é a deusa dos grandes… Leia mais em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-a-ligacao-entre-os-santos-catolicos-e-os-orixas/ ORIXÁ: Iansã SANTA CATÓLICA: Santa Bárbara Esposa de Xangô, a Iansã do candomblé e da umbanda é a deusa dos raios, dos ventos e das tempestades. Na doutrina católica, ela corresponde a Santa Bárbara… Leia mais em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-a-ligacao-entre-os-santos-catolicos-e-os-orixas/ Tanto para o candomblé quanto para a umbanda, Xangô é o deus do trovão e da justiça. Ele é associado a dois santos católicos: São Jerônimo, que no final do século 4 traduziu alguns livros da Bíblia do… Leia mais em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-a-ligacao-entre-os-santos-catolicos-e-os-orixas/ Oxalá No Catolicismo: Jesus Na umbanda e no candomblé, Oxalá é a divindade que criou a humanidade — por isso, ele se equivale a Jesus, uma das manifestações do Deus triuno do catolicismo (pai,… Leia mais em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-a-ligacao-entre-os-santos-catolicos-e-os-orixas/ Com informações de Super interessante