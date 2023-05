Gurizada da base do Real vence amistosos com escolinha de Bagé em Alegrete

A Escolinha de Futsal Real Alegrete recebeu no último domingo (21), a Escolinha TP Futsal de Bagé. Foram realizados seis jogos amistosos em três categorias: sub 07, sub 09 e sub 11. O centro esportivo Real Alegrete recebeu cerca de 60 atletas que puderam realizar 6 jogos no qual colocaram em prática tudo que vem sendo treinado na nova comissão técnica da escolinha de futsal Real Alegrete de 2023.

Nas seis apresentações, o Real venceu em cinco, foi derrotado apenas na Sub-7, a categoria mais novata da escolinha, que está em formação. A professora Lunara Fernandes, destacou que novos métodos deram resultados positivos, uma motivação para seguir treinando em busca de evoluir ainda mais. “Com interação com outras escolinhas nossos alunos têm experiências de jogos mesmo sendo amistosos eles deram o melhor e por isso tudo foi treinando até aqui deu um resultado positivo. Fico feliz com os jogos realizados neste domingo e com pensamento que estamos no caminho certo”, resumiu Lunara.

A escolinha do Real agradece aos pais, alunos e torcedores que foram prestigiar os jogos e a escolinha TP Futsal de Bagé pela visita. “Estes jogos sempre nos deixa um aprendizado. Agora é seguir treinando e se preparar para as próximas partidas”, ponderou o coordenador das categorias de base do Real Gustavo Mendonça. A Escolinha de Futsal Real Alegrete funciona segunda, quarta e sexta na Av. Assis Brasil, 780.

Fotos: Real Alegrete