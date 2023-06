Gurizada de Alegrete é campeã defendendo time de São Francisco de Assis em Santiago

Share on Email

No domingo (18), a equipe da Escolinha Grenal de São Francisco de Assis conquistou o título de campeã na categoria Sub 11 das Finais Regionais da 2ª ESPE de Futebol de Campo, realizada no Estádio Romeu Goulart Jaques, em Santiago.

Os jogadores Pedro, Juan, João Marcelo, Thiezer e Ryan da escolinha RG Futsal, receberam o convite e reforçaram o time assisense. O quinteto foi peça fundamental na equipe campeã, sob a coordenação do treinador Eber Paz. “Os jovens atletas da Escolinha RG Futsal demonstraram um alto nível de jogo, deixando todos os envolvidos orgulhosos”, pontuou Paz.

Após conseguirem classificação, o primeiro jogo das semifinais foi contra a equipe de Uruguaiana e terminou empatada, mas a Grenal levou a melhor nos pênaltis, garantindo a vaga na final. Já na outra semi, a Planap Quaraí derrotou os donos da casa.

Na finalíssima, a Escolinha Grenal de São Francisco de Assis encarou o Planap Quaraí. Em um jogo eletrizante, a equipe do Grenal conquistou a vitória por 2 a 0, garantindo assim o título de campeã.

Fotos: reprodução