Pai faz apelo para jovem de 20 anos que está na UTI da Santa Casa em Alegrete

No último final de semana, a vida da família Cipolat, residente em Alegrete, deu uma reviravolta dolorosa quando o jovem Felipe Cipolat, de apenas 20 anos, foi submetido a um procedimento dentário que acabou desencadeando complicações graves.

Atualmente, Felipe encontra-se internado na UTI da Santa Casa, necessitando urgentemente de doações de plaquetas e sangue tipo O positivo para ajudar em seu tratamento.

Tudo começou quando o filho de Adriano Cipolat e Angela Cipolat começou a sentir uma dor no dente e decidiu buscar atendimento odontológico. O jovem foi muito bem atendido pelo dentista, que realizou um procedimento para retirar um excesso de gengiva em razão do siso. Felipe voltou para casa junto com os pais, porém, logo em seguida, o sangramento não cessou, levando a família a buscar atendimento na ESF (Estratégia Saúde da Família) onde havia sido atendido anteriormente.

O dentista já não estava presente, então a família foi encaminhada para o Centro Social Urbano na Zona Leste. Lá, Felipe acabou vomitando uma grande quantidade de sangue e recebeu atendimento de um dentista que estava na Unidade de Saúde. A profissional entrou em contato com o dentista responsável pelo procedimento anterior e o jovem foi examinado novamente pelo profissional(em seu consultório) e feito uma sutura, algo que geralmente não seria necessário, pois a retirada da gengiva foi mínima.

Após retornarem para casa, a situação de Felipe piorou, com o sangramento contínuo, inclusive nas fezes, e ele começou a sentir-se mal. Diante disso, a família levou-o imediatamente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi atendido com urgência. Os médicos constataram que o jovem apresentava um nível muito baixo de plaquetas no sangue, uma condição grave.

Adriano faz questão de ressaltar que não há erro médico(dentista), e não há motivos para duvidar do procedimento realizado pelo profissional de saúde. Ele enfatiza que seu filho é um jovem que estava sempre por casa e que não tinha conhecimento prévio de qualquer problema de saúde. O foco agora é investigar a causa dessa queda acentuada nas plaquetas, assim que for possível.

O pai de Felipe expressa profunda gratidão a todos que estão se mobilizando para ajudar e fazer um apelo para que as pessoas, independentemente da idade, realizem exames para verificar os níveis de plaquetas antes de qualquer procedimento, mesmo que os filhos aparentem ter uma excelente saúde , como era o caso de Felipe. Ele destaca que a incisão na gengiva foi mínima e que, se o dente tivesse sido extraído, seu filho não estaria aqui lutando pela vida.

Felipe continua internado na UTI, e Adriano pede encarecidamente que as pessoas se dirijam ao hemocentro para doar plaquetas e sangue do tipo O+. Mesmo que o quadro do jovem se estabilize, as doações são essenciais para seu tratamento. Além disso, Adriano solicita que todos enviem energias positivas e orações para seu filho, um jovem muito amado e querido, que nunca se envolveu em problemas, sendo uma pessoa caseira e, até então, não apresentou queixas de saúde. Para a família, ele era um jovem saudável de 20 anos.

Diante dessa situação delicada, é importante que a comunidade de Alegrete e região se una em solidariedade a Felipe e sua família. A doação de plaquetas e sangue O+ pode fazer a diferença na recuperação desse jovem e oferecer esperança em meio à adversidade. A solidariedade é fundamental em momentos como esse, e cada gesto conta para salvar vidas.

As doações podem ocorrer junto ao hemocentro local na rua General Sampaio, ao lado da santa Casa até às 13h.