Hemocentro de Alegrete atinge objetivo no Dia Mundial do Doador

Neste ano, a campanha do Junho Vermelho tem como objetivo incentivar a doação de sangue voluntária e altruísta, convidando doadores de várias gerações a continuar realizando esse gesto de solidariedade, cidadania e responsabilidade social.

Na sexta-feira (14), das 7h às 13h, o Hemocentro celebrou o Dia Mundial do Doador. No total, 54 doadores participaram da atividade. A coordenadora Fernanda Soares e equipe ofereceu brindes as pessoas que fizeram sua doação, ajudando o banco de sangue.

“Nosso objetivo era coletar no mínimo 50 bolsas. Um dia de semana e muitas pessoas não conseguem ir até o hemocentro”, frisou a assistente social.

A profissional avalia como ótima a campanha e credita sucesso na ação. Fernanda já projeta a próxima campanha, tradicional com a camisa do hemocentro.

A doação de sangue e seu processamento são fundamentais para garantir a disponibilização de componentes sanguíneos para os pacientes que necessitam de transfusão, como vítimas de acidentes, pessoas que necessitam de cirurgias ou em outras situações clínicas.

Se cada cidadão saudável doasse sangue pelo menos duas vezes por ano, não seriam necessárias campanhas emergenciais para reposição de estoques. O sangue não tem substituto, por isso, a doação voluntária é essencial.