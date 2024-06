Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo

Share on Email

Um homem foi preso pela Patrulha Rural no interior do município de Alegrete por porte ilegal de arma de fogo, na tarde de sexta-feira(14).

Segundo informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada após o proprietário de um estabelecimento rural relatar que estava sendo ameaçado com uma arma de fogo. A guarnição se dirigiu até a localidade da Estrada do Capivari, onde a vítima afirmou ter sido ameaçada por um vizinho armado que estava acompanhado de mais dois homens armados.

Ao chegar na propriedade indicada, os policiais avistaram um homem em um trator. Ao perceber a presença da polícia, o homem tentou se esconder em uma casa próxima a um galpão, mas foi interceptado. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram um revólver calibre 32, municiado com cinco cartuchos, na bota do acusado.

Durante a abordagem, outro homem que estava no local avançou contra os policiais na tentativa de interferir na revista e foi preso por desacato. O revólver não possuía registro e estava com a identificação raspada. Diante disso, na delegacia de Polícia a delegada Fernanda Mendonça determinou a prisão em flagrante do primeiro abordado e estipulou uma fiança de R$ 2.500,00. Já o segundo, foi liberado após a ocorrência.