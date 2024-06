Alegrete tem um cavalo entre os 7 inscritos para o XXX GP Gentil Carlesso

Em sua 30ª edição, o Grande Prêmio Gentil Carlesso acontece neste fim de semana em Alegrete, de 15 a 17 de junho, no hipódromo Nilton Bruno Carlesso do Jockey Club.

Na sexta-feira (14), foram confirmados os participantes desta XXX edição de um dos maiores GPs em cancha reta do Brasil. Em 2024, a conhecida como Penca do Boi terá 7 animais ( 5 machos e duas fêmeas), e vai oferecer R$ 150 mil ao proprietário do ganhador + R$ 40 mil ao treinador do campeão, em 600m da maior cancha reta do Brasil. A prova final ainda vai premiar do 2º ao 4º colocado com 15 e10 mil respectivamente. Os treinadores dos finalistas recebem além do campeão que embolsa 40 mil, do 2º ao 4º, cada um leva 10 mil. Os outros treinadores ganham 3% do valor apostada em cada animal.

O macho Yuri The Fury do haras Santarém com parceria do Stud Alegrete Baita Chão / Haras H. Oliva, uma fusão entre Alegrete e Porto Amazonas do Paraná, é o único representante da região. Os demais são potros de Lages; São Pedro do Butiá, Pelotas, Palmeiras das Missões e Lagoa Vermelha.

A programação desta edição prevê para este sábado, dia 15, ao meio-dia o VI Leilão Titãs da Velocidade, no Pavilhão do Jockey Club, com a oferta de 32 potros PSI. As 16h, é a vez da apresentação dos potros confirmados para participarem da penca.

Na noite de sábado, acontecem as apostas, quando será homenageada a turfista de Uruguaiana, Kelen Rohers e o jantar será em benefício da Liga Feminina de Combate ao Câncer. No domingo, dia 16, a partir das 15h, acontecem os páreos eliminatórios e na segunda-feira, às 15h, será conhecido o grande vencedor do GP Gentil Carlesso de 2024.