Hemocentro de Alegrete terá horário especial no dia 29 de agosto

Se você é doador de sangue e muitas vezes não consegue comparecer ao hemocentro devido ao horário de atendimento, na próxima segunda-feira (29), chegou a sua vez.

Em uma ação já idealizada pelo hemocentro, o terceiro turno volta novamente das 18hs às 21hs. Para quem quiser doar na segunda dia 29, o horário será normal das 7hs às 13hs, e das 18hs até às 21hs, no hemocentro.

Com o objetivo de aumentar o estoque de sangue, que atualmente está bem abaixo do necessário para atender a demanda dos hospitais e, também, para atender o pedido de doadores que trabalham e não conseguem doar no horário de rotina da instituição, haverá a coleta de sangue no terceiro turno.

Ajude a repor o estoque de sangue.

O Hemocentro Regional fica localizado na Rua General Sampaio, 10, atende pelo telefone (55) 3426.4127 ou no e-mail: hemoeste@alegrete.rs.gov.br.

É importante o doador estar bem alimentado, ter no mínimo 50 kg, idade entre 18 a 61 anos se for primeira doação. A partir dos 16 anos, também pode doar, desde que acompanhado de um dos pais.

Entre as recomendações básicas é necessário estar bem de saúde e não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação e realizar a primeira refeição do dia. É imprescindível a apresentação de um documento com foto.