PM aposentado diz que milagre salvou sua família

Você acredita em milagres? O que uma pessoa normalmente entende por uma pergunta como essa? O que seria um milagre?

Para muitas pessoas, logo vem à mente a ideia de suspensão das leis da natureza, abrir as águas do Mar Vermelho, a cura de cegos, entre outros exemplos clássicos, com uma educação bíblica.

Mas existem formas de milagres e uma mais recente, foi a que aconteceu em um bairro na região Oeste. Um vigilante, que trabalha todas as noites e retorna sempre de madrugada para casa, passou por um momento muito inusitado que atribuiu a um milagre.

O relato é de um policial militar aposentado, que preferiu manter o anonimato, mas destacou que todos fazem parte da Igreja Evangélica Prebiteriana. Hoje, ele atua como vigilante na patrulha rural e sua rotina é quase sempre nas madrugadas.

No domingo, ele saiu de casa por volta das 19h, na companhia de um colega e iriam fazer um trajeto longo, desta forma, o retorno seria por volta das 4 ou 5h.

Depois dos primeiros quilômetros, no início da madrugada, o pneu do carro furou e na troca, eles perceberam que ficariam sem estepe, por precaução, resolveram retornar para a cidade, onde iriam realizar a troca do veículo.

Assim que chegou em frente a sua casa, o trabalhador foi surpreendido por um indivíduo que ele desconhecia da região. O homem fez algumas perguntas e ele achou suspeita aquela atitude, pois estava chegando em casa algumas horas mais cedo. Foi então, que o policial aposentado foi até um dos cômodos da casa onde ele guarda equipamentos de trabalho, entre os quais havia em um pote de plástico, três rádios HT, algo que ele já tinha há tempos e estavam guardados. A ideia inicial era pegar um dos rádios e verificar em que direção aquele homem suspeito iria e o que poderia fazer.

Contudo, para surpresa dele, o bombril que estava dentro do pote com os rádios estava com faíscas e o fogo iniciou. O bombril estava queimando e foi possível que ele retirasse do pote e evitasse uma tragédia.

O morador, disse que foi Deus, foi um milagre o que aconteceu. Pois a esposa e a filha pequena estavam dormindo e esse quarto é uma peça nos fundos da casa, onde o fogo iria se propagar rapidamente em razão dos móveis e por estar dentro de um pote de plástico em cima de uma mesa de madeira, entre outros materiais.

“Foi um milagre. Se o pneu não tivesse furado, se nós não tivéssemos a precaução de retornar para não seguir sem estepe, se aquele homem não tivesse chegado em frente a minha casa no momento em que estacionei o carro, não sei a dimensão da tragédia que teria ocorrido. Eu nunca vi aquele homem e nunca mais o vi também. Foi algo que emociona e arrepia ao mesmo tempo. Mas isso salvou minha família” ponderou.

No cristianismo católico francês, o escritor Georges Bernanos (1888-1948) destaca o livro Diário de um Pároco de Província que afirma, ao final, que “tudo é graça”. Portanto, tudo é milagre.

Tal compreensão do que venha a ser o milagre está muito longe do entendimento do senso comum. Milagre seria a interrupção inexplicável das leis naturais, porque não existiria qualquer lei natural para ser interrompida. Se tudo é milagre ou graça, tudo é sustentado pela vontade vigilante de Deus. Não é estranha a essa concepção que essa sustentação seja desígnio da misericórdia de Deus para com seus seres vulneráveis e assustados.

Pessoas que são habitadas por esta concepção de milagre são atravessadas pela presença de Deus, que os indaga, constantemente, a se envolver com a sua obra. São testemunhas constantes da graça que constitui a realidade. E a graça transforma a subjetividade nesse cotidiano. Um elemento de doçura para com a realidade envolvida na graça transforma o olhar do místico que a testemunha todo santo dia.