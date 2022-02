Hemocentro faz horário diferenciado para aumentar a doação de sangue

Share on Email

O Hemocentro Regional de Alegrete, com o objetivo de aumentar o estoque de sangue atualmente bem abaixo do necessário para atender a demanda dos hospitais e também atender pedido de doadores que trabalham e não conseguem doar no horário de rotina da instituição, vai promover um horário diferenciado

No dia 21 de fevereiro ( segunda feira), para atender os doadores que trabalham, a coleta será das 18h às 21h, lembrando que o horário de coleta pela manhã, segue normalmente.

Doação de sangue

A assistente social do Hemocentro, Fernanda Soares reforça a importância da doação de todos para que possam colocar o estoque em dia para as festas de Carnaval e Campereada, que vão ocorrer nas próximas semanas.

O Hemocentro Regional de Alegrete atende além do hospital Santa Casa, mais seis hospitais da Região e por isso precisa que os doadores participem e façam a sua doção, visto que a necessidade de pacientes que precisam de doação de sangue nunca parou.