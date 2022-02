Extreme Cup marca mais uma competição de futvôlei em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Por 2 sets a zero em cima da dupla formada por Guilherme e Mattheus Pizetta, Raphael e Lucas faturaram o Extreme Cup.

A competição realizada no domingo no Complexo Pizetta mostrou definitivamente que a modalidade de futevôlei ganha força de vez na cidade.

Extreme Cup de futvôlei

Dez duplas disputaram a competição organizada pela empresa esportiva Invictus Extreme.

A Competição Extreme Cup – Futvôlei, no complexo esportivo da Zona Leste teve a boa participação de atletas e público.

Extreme Cup de futvôlei

10 duplas participaram do evento.

3 ° Lugar – Yago Dornelles e Bruno Dorneles – R$ 50,00

2 ° Lugar – Mattheus Pizeta e Guilherme – R$ 100,00

1 ° Lugar – Raphael Antunes e Lucas Iung – R$ 150,00

Tivemos a presença do Vice prefeito Jesse Trindade, da secretária de Educação cultura esporte e lazer, Angela Viero e do Vereador Glênio Bolson.

Extreme Cup de futvôlei

Tivemos apoio das empresas.

INOVAR – Imobiliária –

Tá Barato pra Caramba – Ramud Maruf

Karina Paz de Ávila – Advogada

Izolan – Izolan Gaspar

Fernando Barber. –

MERCADO VIANA – Armazen Viana

Muito obrigado a todos que estiverem presente. Muito obrigado!