Hoje a coleta de resíduos eletrônicos é na EMEI Menino Jesus

A Secretaria de Meio Ambiente realiza, com frequência, o trabalho de coleta de resíduos eletrônicos em vários pontos da cidade. Esse trabalho tem o objetivo de evitar que qualquer tipo de produto seja jogado direto no meio ambiente causando assim poluição. A iniciativa já é realizada há mais de três anos aqui em Alegrete, pela equipe do meio ambiente do Município.

Neste dia 13, a coleta de resíduos eletrônicos que inclui tvs, computadores, rádios dentre outros produtos estará recolhendo esses produtos em frente a EMEI Menino Jesus, para que os moradores dos bairros Progresso, Prado e Vila Grande possam fazer esses descartes. Tudo que é entregue nestes dias de coleta em qualquer ponto de Alegrete vai para reciclagem à empresa Natussomos que vem com um caminhão recolher aqui em Alegrete.

Desde que iniciou este trabalho diz a Secretária Gabriela Segabinazzi já foram entregues centenas de produtos pela população, que antes não sabia onde descartar e acumulava em casa ou colocava em locais irregulares aqui na cidade.Vem se criando essa cultura de fazer o descarte correto, lembra.