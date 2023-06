Enaura Dornelles Siqueira, ex- diretora do IEEOA e Fundação Educacional, morreu em Porto Alegre

Uma das filhas de coração de Enaura Dornelles de Siqueira, entrou em contato com o PAT para realizar uma homenagem à mãe que faleceu recentemente em Porto Alegre, aos 94 anos.

Ana Lucia citou que Enaura foi uma destacada educadora e amante da música. Nascida em 8 de janeiro de 1929, em Alegrete, era filha de Marcirio e Áurea Siqueira e, desde cedo, demonstrou interesse pelo piano, começando a tocar aos 7 anos de idade.

Enaura dedicou-se aos estudos e formou-se em Pedagogia. Além disso, buscou aprimorar seus conhecimentos na área de Educação, realizando especializações. Sua paixão pelo ensino a levou a se tornar professora e diretora do Instituto Estadual de Educação Osvaldo Aranha, assim como da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Fundação Educacional de Alegrete durante os anos 80. Seu trabalho como educadora era marcado pela dedicação em formar outros profissionais da área.

Não se casou, mas sempre foi rodeada por muitas amizades. Participava de bailes de Carnaval no Clube Casino e desfrutava de jantares, festas, eventos e viagens ao lado de seus amigos. Além disso, era uma mulher independente e moderna, dirigindo seu próprio carro e mantendo-se atualizada com as novas tecnologias.

Enaura também foi integrante da Associação Coral Alegretense e se apresentou em diversas cidades do Brasil e até mesmo na Argentina. Além de participar de corais, encantava o público com suas apresentações ao piano, tocando música clássica. Ao longo dos anos, dedicou-se ao ensino do piano e alguns de seus alunos seguiram carreira na música.

Em dezembro de 2021, decidiu morar em Canoas, onde passou a residir com familiares. No entanto, no final de maio de 2023, ela foi hospitalizada e, infelizmente, faleceu no dia 11 de junho, aos 94 anos, devido a causas naturais.

Enaura sempre valorizou o contato com parentes e amigos, deixando uma herança de amor pela música e uma vontade incessante de viver. Sua dedicação como educadora e sua paixão pela música são lembranças que ficarão eternamente vivas na memória de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la.