Hoje é o dia de conferir as notas do Enem 2023

Os resultados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023 aplicado nos dias 5 e 12 de novembro de 2023 serão divulgados nesta terça-feira (16). O acesso às notas deverá ser feito por meio da Página do participante, com o login único da plataforma gov.br.

Segundo o MEC (Ministério da Educação), as notas dos chamados “treineiros” – pessoas que participaram do exame na busca por autoavaliação, sem concorrer para as vagas – serão divulgadas em março. Ao todo, mais de 3,9 milhões de pessoas participaram do certame.

O espelho com a avaliação das redações será disponibilizado em 90 dias, após a divulgação dos resultados. O MEC reitera que os textos são avaliados de acordo com as cinco competências apresentadas na matriz de referência; e que a nota pode chegar a 1000 pontos, mas que há fatores que podem resultar em nota zero.

A reportagem do PAT, entrevistou a estudante Roberta que sonha ingressar na faculdade de Engenharia Cívil na Unipampa em Alegrete. Ela ressalta que estudou o ano todo e fez cursinho para conseguir uma boa nota, “estou ansiosa para saber o resultado, a partir das 8 da manhã, estarei dando “f5″ para saber o meu desempenho”, ressaltou a jovem.