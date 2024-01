CPI para investigar obras do Carnaval já tem assinaturas suficientes de vereadores

Mesmo no recesso da Câmara, o vereador Itamar Rodriguez – PP disponibilizou no sistema da Câmara de Vereadores, requerimento para a abertura de CPI para investigar as obras do Carnaval que, de acordo com o Regimento Interno, precisa ter 1/3 de assinaturas dos vereadores.

O vereador, Vagner Fan, compareceu a redação do PAT e esclareceu algumas situações envolvendo o processo. Ele ressaltou que no decorrer dos últimos dias, o número de adeptos a causa aumentou de maneira significativa. Éder Fioravanete, Itamar Rodriguez, Dileuza Alves, João Monteiro, Fátima Marchezan, Anilton Oliveira e Vagner Fan, são os vereadores que referendaram a CPI até o momento.

A CPI, se instalada, vai apurar as responsabilidades do Executivo Municipal quanto à malversação dos recursos públicos destinados a execução do Carnaval 2023, autorizados nas Leis N° 6552, de 01 de novembro de 2022 e N° 6613, de 07 de março de 2023; elucidar estes fatos e trazer transparência no uso dos recursos públicos é de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional e legal, econômica e social do Município de Alegrete.

Durante a visita ao Portal Alegrete Tudo, Fan ressaltou que o processo está em fase no recolhimento de informações. “Irá ser formada um comissão que irá avaliar os fatos ocorridos, tudo no tempo correto, iremos esclarecer a população alegretense o que ocorreu no período do carnaval”, disse o vereador.