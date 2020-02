Homem acusado de crueldade num burro dá sua versão na DP

O caso do burrinho que foi castrado e morreu na última segunda-feira(24), ganha uma outra versão. Desta vez, do homem que está sendo acusado como autor do fato.

Ele procurou a Delegacia de Polícia e a reportagem do PAT, após receber inúmeras ameças de agressões e de morte. O idoso, de 63 anos, disse que devido a um vídeo que está circulando nas redes sociais, ele passou a ter receio de sair de casa. Há dois dias não está trabalhando com medo de ser linchado.

De acordo com a sua versão, há mais de três anos o burrinho saiu do potreiro onde ficava. Durante todo esse período ele trancava o animal e devolvia quando o irmão do dono o procurava. Entretanto, no último domingo, o mesmo indivíduo, que seria irmão gêmeo do proprietário do animal, pediu para que o idoso castrasse o burro.

Ele disse que não fez nada de forma cruel, deu uma injeção e pediu ajuda para um amigo. Depois que ele fez o procedimento, percebeu que o animal estava perdendo muito sangue e, teria comunicado ao irmão do dono. Pediu para que ele fizesse uma medicação.

Depois ao saber que o animal havia morrido, disse que procurou pelo rapaz na intenção de compensá-lo e ofereceu uma burra. “Há anos tenho animais, não faria isso de forma cruel como estão falando. Errei em fazer a castração mediante pedido do irmão do dono, e fiz de forma grosseira, mas não fiz com a intensão de judiar ou matar o burrinho” – comentou.

A filha que acompanhava o idoso disse que ele não estava se alimentando e nem dormindo. E que a tensão é tanta, pelas acusações e ameaças, que ele teve um mal súbito e desmaiou. “Essa história tem os dois lados, por mais que tenha havido erros, também ocorreu a tentativa de acerto, meu pai não é esse monstro que estão falando. Como ele vai se sustentar se não conseguir trabalhar” – questionou a jovem.