Homem autoritário e agressivo assusta mulher que conheceu em rede social

Atitude violenta de homem causou espanto em uma mulher que o conheceu através de redes socais e apenas estava conversando com o acusado. A vítima procurou a Delegacia de Polícia depois de ser ameaçada pelo indivíduo com um facão. Conforme informações, a mulher relatou que estava na Avenida Eurípedes Brasil Milano conversando com um casal de amigos, estes, estavam dentro de um carro. Em determinado momento, o acusado surgiu e a ordenou que entrasse em seu carro e ao mesmo tempo teria exibido um facão.

A jovem salientou que nunca teve nenhum envolvimento amoroso com o acusado, apenas se conheceram através das redes sociais, canal que conversaram algumas vezes e posteriormente teve um encontro, que teria ocorrido na noite anterior, entretanto, eles apenas conversaram. Ela pontuou o espanto e em ver a forma violenta que o indivíduo agiu e decidiu realizar o registro.