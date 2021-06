Alegretenses enfrentam fila em drive-thru para vacinação contra Covid-19

A vacinação para pessoas de 18 anos ou mais com comorbidades, 18 anos ou mais com deficiência permanente e profissionais da saúde, que ainda não se vacinaram, também prossegue. A segunda dose da AstraZeneca está disponível em todas as UBSs com sala de vacina.

Pessoas que precisam tomar a segunda dose da CoronaVac devem procurar apenas o antigo PAM para agendamento.