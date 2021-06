Romilda, uma professora de ensinamentos para a vida, deu aos adeus amigos

Compartilhe















Uma semana difícil com muitas perdas, muitas famílias dilaceradas pela dor do último adeus.

No final da tarde de sexta-feira(11), as redes sociais foram tomadas por mensagens e homenagens a professora, aposentada, Romilda Just Rumpel aos 70 anos.

Conforme informações da amiga Clelia Liscano, que estava emocionada, Romilda teve um infarto e foi encontrada desacordada próximo ao meio-dia, na sua casa, caída na cozinha. Ela sempre foi muito ativa e alegre. Residia sozinha e deixa duas filhas, netos e genros.

Aposentada há 20 anos, natural de São Vicente do Sul, mas alegretense de coração, pois adotou a cidade de forma muito intensa, isso era visível em todas as ações que ela realizava em seu bairro e em prol da comunidade, sua morte repentina chocou e gerou muitas homenagens nas redes sociais.

Romilda foi responsável por revitalizar uma pracinha no bairro Capão do Angico. Ela cuidava das plantas, da decoração e do meio ambiente. Carinhosamente chamado como Recanto dos Vizinhos o local sempre estava belo e convidativo. Com sua sensibilidade, ela também, fazia lindas artes em quadros. A pintura, jardinagem, os trabalhos solidários faziam parte da sua rotina.

Quando iniciou suas atividades como educadora, lecionou na Escola Estadual Loreto em São Francisco de Assis. Romilda era professora de Moral e Cívica, Geografia e História. Ela, também, deu aulas em técnico agrícola, fez parte do quadro de docentes do Instituto Oswaldo Aranha e, por último, trabalhou no Lauro Dornelles onde a atividade era jardinagem, algo que ela sempre amou.

Essa pracinha deverá ter o seu nome eternizado como reconhecimento por tudo que ela realizou. Um outro detalhe é que a decoração também ganhava um toque especial a cada data comemorativa como: Páscoa, Natal, Semana Farroupilha entre outras.

A docente estava sempre sorrindo e alegre. Tinha um carisma que cativava a todos. Era muito humana e solidária.

Apaixonada pela vida fazia de cada dia o melhor de todos, pois agregava e estava sempre disposta a ajudar quem precisasse de um auxílio. Preocupada com quem gostava, enviava mensagens e ligava diariamente. Suas filhas Fabrissa e Cássia, assim como, as netas eram motivos para ela sempre destacar o grande orgulho e amor que sentia.

As pessoas que a conheceram a descrevem como uma mãezona, uma pessoa ímpar que vai deixar uma grande lacuna.

O jornalista Alair Almeida destacou: Romilda tinha uma dedicação ímpar ao embelezamento da avenida Gentil Carlesso, lá na última quadra. Canteiros de flores, pracinha, bicicleta ornamentada, pneus decorados, tudo lindo de ver. Ela foi inspiradora da revitalização de espaços públicos e do cuidado com muita dedicação. Está lá para todo mundo ver. E o bom de tudo, é que ela teve seguidores, plantou uma semente. Em sua casa, na mesma avenida, quando a visitei, era um jardim com folhagens e flores por todos os lados. Uma mulher que amava a natureza” – concluiu.

As últimas homenagens estão acontecendo na Funerária Angelus na rua Daltro Filho e o sepultamento será às 11h, deste sábado (12), no Cemitério Público Municipal.

