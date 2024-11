Márcio Montes D’oca, novo presidente da OAB, diz que vai implementar ações para melhorar a qualidade de vida dos advogados

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A votação foi realizada em formato online e em seções eleitorais em todas as subseções participantes das 7h às 17h. Ao total foram 118 votos para Chapa 11 – Renovação e 83 para Chapa 10 que tinha como Presidente Sivens Henrique Gomes Carvalho e Vice-presidente Eleandro Petroceli Pilar.

Leia mais: Amor, gratidão e lágrimas: a tocante história de Matteus, do BB24, e sua avó

O candidato eleito pela Chapa 11, Márcio da Rosa Montes D’oca, afirmou em entrevista ao PAT que sua linha de ação, assim como a dos demais integrantes, reflete um compromisso com a modernização, inclusão e fortalecimento da advocacia. “Pretendemos o fortalecimento da advocacia, com reuniões trimestrais e um canal de diálogo contínuo, promovendo maior representatividade e agilidade na solução de demandas. Também teremos o incentivo à jovem advocacia, por meio de cursos práticos e programas de mentoria, para promover uma formação sólida e preparar novos profissionais para os desafios do mercado”, destacou.

Leia mais:Nelson: o árbitro que fez do futebol seu estilo de vida

Montes D’oca também ressaltou a importância da transparência nas ações. “Pretendemos ter transparência por meio de um portal e relatórios trimestrais, aumentando a confiança e a participação dos advogados na gestão. Ainda faremos a reestruturação das comissões e o incentivo à participação, tornando esses espaços mais produtivos e permitindo a criação de soluções inovadoras”, disse.

A nova diretoria buscará ampliar convênios e parcerias, especialmente na área da saúde, visando melhorar a qualidade de vida dos advogados. Além disso, pretende oferecer benefícios que reduzam custos operacionais para pequenos escritórios e profissionais autônomos, democratizando o acesso a ferramentas de trabalho.

“Entendo que a criação de canais modernos de comunicação fortalece a divulgação de informações e a interação entre os advogados. Por fim, a aproximação com o Judiciário e a comunidade, através de fóruns de discussão e projetos como ‘OAB Vai à Escola’, reforçam a relevância social da advocacia e contribuem para a construção de uma sociedade mais justa”, acrescentou Montes D’oca.

Essas propostas, segundo o novo presidente da Subseção, alinham-se à necessidade de inovação e inclusão, promovendo uma advocacia mais forte e conectada à realidade local.

Presidente

Márcio da Rosa Montes D’oca

Vice-presidente

Ingrid Machado Urbanetto

Secretária-geral

Isabella Machado Corrêa Bressa

Secretário-geral adjunto

Willian Soares de Lima

Tesoureiro

Henrique Houayek Grierson Piffero

Conselheiros titulares

Lucas Severo de Souza Kulmann

Bruna Ricardo Cadore

Fernanda de Almeida Fernandes

Cristiane Delgado de Castro

Marcelo da Silva Bressa

Maise Rodrigues Coelho

Conselheiros suplementos

Leonardo Faraco de Souza

Manoel Getúlio Palma

Marcos da Silveira Godoy

Letícia Biachi Rosso

Andreia de Oliveira Modesto

Bruna Pinto da Fontoura

Adriana Salete Bortoluzzi Morais