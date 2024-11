Projeto Relatos abre seleção para participação em coletânea de textos 2025 no IFFar

Serão selecionados 20 textos no formato Artigo em até 05 (cinco) páginas em A4. Os textos devem ser relacionados aos estudos da sociedade e suas relações étnico-raciais. Podem concorrer a este edital toda a comunidade acadêmica do IFFar e colaboradores externos de outras instituições. O texto deve ser enviado até o dia 09 de fevereiro de 2025 para o e-mail que consta no edital. O resultado da seleção será divulgado no dia 24 de março, através de e-mail e redes sociais do IFFar – Campus Alegrete. Todas as informações estão no edital em anexo.

Os textos devem se enquadrar nos seguintes critérios:

1. Relatos de experiências didáticas promovidas e executadas por docentes, servidores e/ou discentes IFFAR e de outras instituições;

2. Relatos de experiência que estejam em consonância com a Lei 10.639/2003;

3. Relatos de experiência que estejam em consonância com a Lei 11.645/2008;

4. Textos que destaquem atividades de ensino, extensão ou formativas sobre cultura, história, folclore, tecnologias, arte, literatura afro-brasileiras e/ou indígenas;

5. Textos que descrevam atividades de ensino, extensão ou formativas nas áreas supracitadas que foram desenvolvidas e concluídas no ano de 2024.

O Projeto de Extensão “Relatos: Pensamento, cultura & ativismo na diversidade” prevê a divulgação para a comunidade interna e externa, através das mídias digitais/sociais, de assuntos que abordem a discussão sobre cultura, história, sociedade e o protagonismo de sujeitos negros e indígenas. Alunos e servidores do campus e membros do NEABI Alegrete fazem parte da equipe do projeto, onde os estudantes de nível médio buscam, a partir de pesquisas orientadas, reunir assuntos que serão divulgados, assim fortalecendo seu aprendizado e ampliando a consciência sobre temas importantes para sua formação. Eles também criam, organizam e publicizam os textos, além do que são inseridos na pesquisa e na divulgação científica. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected]/.