Homem, conhecido do meio policial, é preso em via pública com produtos furtados

Na madrugada de terça-feira(27), durante patrulhamento ostensivo, os policiais militares abordaram um indivíduo que já é conhecido de todas as guarnições pelo histórico de furtos. Ele estava em via pública no bairro Promorar. Durante a abordagens contatou-se que o indivíduo estava com um botijão de gás e outros objetos em uma mochila. Todos os produtos, sem procedência. Ao ser questionado, o acusado não sou esclarecer a origem dos objetos. Diante da situação, os produtos foram apreendidos e ele apresentado na Delegacia de Polícia. Em contato com o delegado de Plantão, foi determinado registro simples pela apreensão dos objetos, pois não havia vítimas do furto. Depois de ouvido, o homem de 31 anos foi liberado.

