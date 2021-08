Homem dá lição de como ser pai de prematuro na UTI Neo

Essa é a história do pai de Valetin um prematurinho que está internado na UTI Neo da Santa Casa. A família de Santana do Livramento, praticamente, se mudou para Alegrete para acompanhar o pequeno guerreiro.

Esse é um pai que merece homenagem pelo carinho e amor que vem dedicando a este minúsculo gurizinho que, há três meses, com todo o tratamento da equipe da Neo, luta pela vida.

Valentin veio ao mundo com 24 semanas, pesando apenas 695 gramas e medindo 31,8cm, depois que a pressão da mãe foi às alturas.



– Como segurar as lágrimas ao ver a incubadora, atravessar o corredor do bloco com aquele serzinho tão frágil e com uma força de viver tão grande, diz o pai.

Relata que ao poder entrar na UTI e vê-lo de pertinho, o coração sempre acelera de emoção e carinho pelo filho. “A primeira vez nem sabia como reagir”, diz Rafael Rodrigues, que é autônomo. Mesmo já sendo pai de um menino de dois anos- o Rael, comenta que ser pai de um prematuro é algo novo, pois foram pegos de surpresa, porque tudo corria bem na gestação.

Prematuro na Neo Natal de Alegrete

Sempre que estou perto do Valentin reafirmo que Deus é maravilhoso. E cada dia sinto que meu filho é uma fortaleza sem fim, senão como explicar a força de alguém daquele tamanho a lutar bravamente pela Vida”- fala emocionado.



Rafael Pina Rodrigues – UTI Neo de Alegrete

E nesse domingo, Dia dos Pais, perguntam a ele como se sente. – Queria estar em casa, junto com nosso outro filho, o Rael de 2 anos, mas nesse momento o tempo todo é para o Valentin que tem sido a razão de todos os nossos dias. Só saio de Alegrete com ele nos braços, fala com lágrimas, esse pai que devota tanto amor ao seu pequeno anjinho .

Os pais acreditam que Valentin é um milagre enviado por Deus que veio para os ensinar muita coisa da vida, salienta Rafael. Para eles, a equipe e os serviços da UTI Neo Natal de Alegrete são de acolhimento e qualidade incomparáveis, agradece o casal