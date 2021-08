Embriagado e sem CNH, motorista bate em carro estacionado em Alegrete

Share on Email

Na madrugada deste domingo(8), um homem, embriagado, bateu em um Renault Logan, estacionado na rua Cássio Canto, em Alegrete.

Conforme informações da Brigada Militar, testemunhas declararam que ele teria tentado sair do local, mas foi impedido. Na identificação do condutor, foi constatado, pelos policiais militares, que ele não possui Carteira Nacional de Habilitação, apresentava sintomas de embriaguez e os documentos do veículo estavam irregulares(atraso).

Diante deste fato, o homem foi convidado a realizar o teste do etilômetro que apresentou 0,30mg/l de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. O teste configurou a embriaguez, entretanto, por ter sido abaixo de 0,34 mg/l (que é considerado crime), foi feito registro simples, na Delegacia de Polícia, e o motorista liberado. O carro, Astra, sem condições de rodar foi recolhido ao depósito do Detran.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência, não houve feridos, apenas danos materiais em ambos veículos.