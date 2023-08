Homem de 28 anos está desaparecido em Alegrete

Flavio, que atualmente estava desempregado, foi visto pela última vez próximo à sua residência e não possui telefone celular.

Segundo relatos dos familiares, Flavio não estava trabalhando, no momento, e não tinha compromissos que justifiquem a ausência. Preocupados com a falta de informações, a família registrou um boletim de ocorrência para notificar as autoridades sobre o sumiço. No entanto, até o momento, os esforços da família para localizar Flavio não obtive sucesso.

A irmã Viviane que reside na Renascer, pede ajuda para toda comunidade e qualquer informação pode ser repassada à Polícia Civil 3427-0300 ou Brigada Militar 190. “Eu acho que meu irmão não está mais vivo, quero pensar que está, mas não sei”- desabafa.