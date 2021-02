Homem, dependente químico, furta e rouba o que pode para comprar drogas

Compartilhe















O sofrimento de uma família onde um dos integrantes é viciado em drogas é incalculável. Uma mulher de 49 anos registrou essa semana na DP de Alegrete um fato que pode ocorrer em muitos lares.

O marido de 31 anos é dependente químico e faz uso de maconha, crack e cocaína. Por esse motivo, ele também é acusado de realizar vários furtos na residência da própria mãe. A última vez que o indivíduo ludibriou a progenitora para se beneficiar com alguma coisa, o resultado foi desolador para a vítima. Conforme a nora, o marido que há mais de dois dias estava fora de casa retornou para a residência e foi até a casa da mãe dele. As duas residências ficam no mesmo pátio, entretanto, o acusado furtou o valor de R$ 700,00 da mãe. Ela só se deu conta quando ele já não estava mais na casa. A mulher disse aos policiais que o companheiro só procurava a mãe dele para pedir dinheiro e comprar drogas. Até o registro ele não tinha sido localizado.