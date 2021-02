A iluminação pública a LED esta sendo concluída em Alegrete

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Infraestrutura, Setor de Iluminação Pública, continua mantendo os serviços de manutenção e expansão da Iluminação Pública na cidade. Segundo o Engenheiro Eletricista responsável pelo setor, Luiz Gabriel Martins, “recentemente foi concluída a revitalização do Parque Rui Ramos, com a instalação de bombas subaquáticas para a cascata e os jatos aspersores, bem como a instalação de refletores em volta do lago”, afirmou.

Agora, já quase em fase de conclusão da eficientização do sistema de Iluminação Pública, com a substituição de 5137 pontos lâmpadas de vapor de sódio e metálico de 70W, 150W e 250W por luminárias de LED de 40W, 50W e 96W, proporcionando uma melhor visibilidade e menor consumo de energia. Para isso, estão sendo finalizados os croquis, memoriais descritivos e toda documentação técnica que precisa ser enviada a concessionária de energia para que o crédito seja descontado das faturas de energia do município, pois o cadastro da IP encontra-se desatualizado desde 2018.

Após a eficientização o foco será a modernização da Iluminação das praças e parques, demanda de muitos presidentes e moradores dos bairros da cidade. Além disso, já foi enviada a ordem de serviço para mais uma obra no início de dezembro, que será realizada no canteiro central da Av. Freitas Valle, com a instalação de 24 postes decorativos telecônicos e 48 luminárias de LED de 100W, porém a empresa teve problemas com o recebimento das mercadorias para iniciar a obra, o que atrasou o cronograma de início.

Para o contato de reparos na Iluminação Pública o setor continua atendendo pelo telefone: (55) 3961-1712 ou pelo link do formulário disponibilizado no site da Prefeitura.