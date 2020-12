Homem devolve sacola de cabelos que havia sido furtada em Porto Alegre com bilhete: ‘Não sabia que era para crianças com câncer’

Preso na sacola, um bilhete escrito: “Peço desculpa pelo fato ocorrido, não sabia que era pras crianças com câncer. Entregar na recepção do Hospital de Clínicas”.

No último sábado, a doadora, Laura Fassbinder, saiu de Igrejinha para fazer a entrega no hospital quando foi furtada. Antes de ir ao Instituto de Câncer Infantil, ela parou na frente do Hospital das Clínicas para fazer uma doação de sangue. Além da sacola, foram levados o estepe, rádio, mochilas com roupas e até o álcool em gel que estavam no veículo.