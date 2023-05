Homem é agredido com socos no bairro Rui Ramos

Share on Email

No sábado(13), por volta das 19h e 20min, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada pela sala de operações para se deslocar até o bairro Rui Ramos. Ao chegar ao local, os policiais constataram que um homem de 51 anos havia sido agredido com socos na face por um homem de 36 anos. A vítima ficou lesionada e precisou ser levada à UPA.

O acusado estava presente no local e optou por se manifestar somente em juízo. Diante dos fatos, foi confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência no local. Esse tipo de procedimento é adotado quando se trata de um crime de menor potencial ofensivo, que geralmente é punido com penas alternativas, como prestação de serviços à comunidade ou pagamento de multas.