Trinta anos depois, Júlio Cesar ainda tem esperança de reencontrar sua mãe

A história de Júlio César dos Santos é uma daquelas que nos tocam profundamente e provoca reflexões sobre a importância dos laços familiares. Há mais de 30 anos, ele perdeu o contato com sua mãe, Alzira Marlene dos Santos Cunha, e desde então, nunca mais soube notícias dela.

Mas isso não significa que o desejo de reencontrá-la tenha sido esquecido. Pelo contrário, ele é tão latente e intenso que deixa Júlio irrequieto e em busca de informações que o levem até ela.

A cidade de frente para o rio: projeto da prefeitura planeja Orla do Ibirapuitã

Júlio é natural de Uruguaiana, mas desde muito pequeno, foi criado pelos avós, em Viamão. Mesmo assim, a falta de notícias de sua mãe sempre foi uma dor que ele carregou consigo, uma lacuna que precisava ser preenchida.

Em uma das poucas vezes em que esteve em Alegrete, Júlio conseguiu deixar um contato para sua mãe, mas nunca mais teve notícias dela. Agora, quase 30 anos depois, ele está em busca de informações que o levem até Alzira Marlene dos Santos Cunha e resolvam a situação entre eles.

Homem é atropelado por motociclista no trevo da BR 290

Com a proximidade do Dia das Mães, o desejo de reencontrá-la tornou-se ainda mais forte. Júlio quer saber se sua mãe está viva, se está bem e conversar com ela, resolver todas as questões pendentes e restabelecer o vínculo que foi perdido há tanto tempo.

A história de Júlio César dos Santos é uma prova do poder que os laços familiares têm sobre nós e do quanto a falta deles pode nos afetar profundamente. A esperança de um reencontro é o que move Júlio, e ele espera que sua história possa inspirar outras pessoas que também buscam por seus entes queridos. Ele não sabe ao certo como será o encontro, mas sabe que será um momento muito especial e emocionante.

SE alguém tiver qualquer informação pode entrar em contato por meio dos números: 51 995349568 (Luciana) e/ou 51 997228505 (Júlio).