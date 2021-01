Soldados do Planalto Central despedem-se do 6° RCB

No último dia 13 de janeiro de 2021, o 6º Regimento de Cavalaria Blindado realizou a cerimônia de licenciamento da 1ª Turma de Soldados do Efetivo Variável, incorporados no ano de 2020. A solenidade foi presidida pelo Comandante do Regimento, oportunidade em que foram entregues os Diplomas de Honra ao Mérito e Certificados de Reservista, bem como, foram apresentadas, pelos integrantes do 6º RCB, as despedidas aos 82 soldados que prestaram o Serviço Militar Obrigatório, destes, 02 de Alegrete/RS e 80 de Passo Fundo/RS. A formatura foi encerrada com a saída simbólica pelo Portão das Armas do “Regimento José de Abreu”.